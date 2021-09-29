Аннаполис, США, 29 сентября, 2021, 22:58 — ИА Регнум. Два учащихся Старшей школы города Аннаполиса (штат Мэриленд, США) госпитализированы после стычки, в ходе которой был применён нож, передаёт 29 сентября CBS.

Джексон Поллок. Человек с ножом. 1938-40

Отмечается, что сейчас жизнь раненых вне опасности. Также семерых школьников задержали. В чём суть конфликта, пока не известно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным телеканала Fox News, многие преступления в США происходят в тех городах, руководство которых связано с Демократической партией.