Осло, , 23:03 — REGNUM 29 сентября в Норвегии не удалось создать коалиционное «красно-зеленое» правительство из-за разногласий среди партий. Об этом сообщил телеканал NRK.

Норвегия

«Мы очень разочарованы тем, что, на наш взгляд, на этот раз нет никаких оснований для прихода к власти «красно-зеленого» правительства», — заявил в эфире телеканала лидер Социалистической левой партии Норвегии Аудун Лисбаккен.

По его словам, причина провала на переговорах заключается в нежелании партий уделить значительное внимание проблемам экологии.

На выборах в стортинг чуть более двух недель назад Рабочая партия, Центристская партия и Социалистическая левая партия получили большинство мест в парламенте. Тогда же главный претендент на пост премьер-министра Норвегии Йонас Гар Стёре (Рабочая партия) надеялся в конечном итоге сформировать правительство без поддержки других партий.

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