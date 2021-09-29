Вашингтон, 29 сентября, 2021, 22:52 — ИА Регнум. Геймеры обсуждают в соцсетях фотографию необычного контроллера консоли Nintendo 64. Об этом 30 сентября сообщает портал Screen Rant.

Скриншот из сборника Super Mario 3D All-Stars Super Mario 64

Поклонник старой игровой платформы фактически превратил геймпад в существо из фильмов ужасов. Пользователи пришли к выводу, что автором работы является пользователь Instagram Michael Adams. Корпус контроллера выполнен из полимерной глины, устройство похоже на кусок плоти с глазами, зубами и прочими элементами. Издание отметило, что, возможно, не все геймеры захотят использовать такой геймпад.

https://twitter.com/evanjmillar/status/1442820965403090944

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Nintendo вскоре может представить современную версию контроллера Nintendo 64. Пользователи сети обратили внимание, что компания подала в Федеральную комиссию по связи США соответствующие документы на одобрение.