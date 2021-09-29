Сеул, 29 сентября, 2021, 22:52 — ИА Регнум. Не менее 1000 дронов вдобавок к уже запланированным 600 БПЛА закупит к 2027 году министерство обороны Южной Кореи, сообщает 29 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Закупка спланирована в рамках усилий по повышению обороноспособности в быстро меняющейся внешнеполитической среде.

На данный момент военное ведомство уже реализует программу закупки около 600 дронов к 2022 году на сумму $29 млн.

План по закупке дополнительных дронов был заявлен на заседании комитета по военному использованию искусственного интеллекта и беспилотных систем под председательством заместителя министра обороны Южной Кореи Пак Чжэ Мина.