Уровень антител после вакцинации Pfizer резко падает — исследование
Стокгольм, 29 сентября, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Согласно данным нового шведского исследования COMMUNITY, уровень антител в организме людей, вакцинированной двойной дозой препарата Pfizer, резко снижается по прошествии семи месяцев. Об этом 29 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.
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«Это вызывает беспокойство и говорит о том, что пожилые и слабые люди должны как можно скорее получить третью дозу», — заявила в интервью SVT руководитель исследования Шарлотта Толин.
Всего в исследование COMMUNITY приняло участие чуть более двух тысяч медицинских работников.
Оказалось, что по прошествии семи месяцев после вакцинацией препаратом Pfizer у привитых от COVID-19 антител осталось только 15% от первоначального уровня.
«Снижение уровня антител со временем вполне ожидаемо, но я удивлена, что их уровень сократился так значительно в такой относительно здоровой и молодой группе», — добавила Толин.