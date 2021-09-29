Лондон, 29 сентября, 2021, 22:39 — ИА Регнум. Британский рок-исполнитель Билли Айдол объявил даты своего грядущего тура по Великобритании следующим летом и подтвердил, что The Go-Go будут выступать на разогреве на всех концертах, информирует NME.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Согласно пресс-релизу, в туре «Roadside Tour 2022» будет представлена «новая музыка, коллекция вечной классики и его давний гитарист и соавтор Стив Стивенс». Тур, который ознаменует первые концерты Айдола в Великобритании с 2018 года, включил в себя шесть шоу на аренах в Глазго, Манчестере, Бирмингеме, Лондоне, Кардиффе и Лидсе.

Напомним, что ранее в этом месяце Билли Айдол выпустил мини-альбом «The Roadside».