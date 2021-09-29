Рим, 29 сентября, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Правительство Италии немедленно займется проблемой безопасности на рабочих местах, заявил в среду, 29 сентября, премьер-министр Марио Драги.

Италия

Как сообщалось ранее, за последние двое суток в Италии 10 человек погибли или получили тяжелые ранения в результате инцидентов на рабочих местах.

Наказания для нерадивых работодателей будут более суровыми, а настигать их кара будет быстрее, чем это происходит сейчас, подчеркнул Драги.