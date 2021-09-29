В конце октября в Москве пройдёт Международный таможенный форум
Москва, 29 сентября, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Международный таможенный форум — 2021 пройдёт в Москве 21−22 октября, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.
Мероприятие, организованное Федеральной таможенной службой РФ, будет проходить в Центре международной торговли. На него приглашены отечественные и зарубежные эксперты в сфере внешнеэкономической деятельности.
В работе форума планируется участие 2,3 тыс. человек, включая полторы сотни иностранцев — представителей 32 стран и четырёх международных организаций.
Мероприятие посетят члены правительства страны, Минфина РФ, Минэкономразвития РФ, ФНС РФ и других федеральных органов исполнительной власти, а также представители бизнес-сообщества и зарубежных таможенных администраций.
Темы, которые будут обсуждаться на форуме:
- Цифровизация внешней торговли — основные направления;
- Поддержка экспорта в России;
- Электронные сервисы для бизнеса;
- Интернет-торговля. Тренды и перспективы;
- Экосистемы — новый тренд в цифровизации ВЭД;
- Эталонная модель национального механизма «Единого окна»;
- Развитие международного сотрудничества;
- «Интеллектуальный» пункт пропуска. Электронная таможня;
- Передовые информационные технологии. Искусственный интеллект;
- Развитие транзитного потенциала ЕАЭС;
- Новые стратегии администрирования таможенных платежей;
- Классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС;
- Правоохранительная деятельность таможенных органов;
- Маркировка и национальная система прослеживаемости товаров;
- Защита прав на объекты интеллектуальной собственности;
- Цифровизация досудебного урегулирования споров.