Москва, 29 сентября, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Международный таможенный форум — 2021 пройдёт в Москве 21−22 октября, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

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Памятник Павлу Верещагину возле отделения таможни в Москве

Мероприятие, организованное Федеральной таможенной службой РФ, будет проходить в Центре международной торговли. На него приглашены отечественные и зарубежные эксперты в сфере внешнеэкономической деятельности.

В работе форума планируется участие 2,3 тыс. человек, включая полторы сотни иностранцев — представителей 32 стран и четырёх международных организаций.

Мероприятие посетят члены правительства страны, Минфина РФ, Минэкономразвития РФ, ФНС РФ и других федеральных органов исполнительной власти, а также представители бизнес-сообщества и зарубежных таможенных администраций.

Темы, которые будут обсуждаться на форуме:

  • Цифровизация внешней торговли — основные направления;
  • Поддержка экспорта в России;
  • Электронные сервисы для бизнеса;
  • Интернет-торговля. Тренды и перспективы;
  • Экосистемы — новый тренд в цифровизации ВЭД;
  • Эталонная модель национального механизма «Единого окна»;
  • Развитие международного сотрудничества;
  • «Интеллектуальный» пункт пропуска. Электронная таможня;
  • Передовые информационные технологии. Искусственный интеллект;
  • Развитие транзитного потенциала ЕАЭС;
  • Новые стратегии администрирования таможенных платежей;
  • Классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС;
  • Правоохранительная деятельность таможенных органов;
  • Маркировка и национальная система прослеживаемости товаров;
  • Защита прав на объекты интеллектуальной собственности;
  • Цифровизация досудебного урегулирования споров.