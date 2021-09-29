Москва, 29 сентября, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Международный таможенный форум — 2021 пройдёт в Москве 21−22 октября, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

Liveinternet.ru Памятник Павлу Верещагину возле отделения таможни в Москве

Мероприятие, организованное Федеральной таможенной службой РФ, будет проходить в Центре международной торговли. На него приглашены отечественные и зарубежные эксперты в сфере внешнеэкономической деятельности.

В работе форума планируется участие 2,3 тыс. человек, включая полторы сотни иностранцев — представителей 32 стран и четырёх международных организаций.

Мероприятие посетят члены правительства страны, Минфина РФ, Минэкономразвития РФ, ФНС РФ и других федеральных органов исполнительной власти, а также представители бизнес-сообщества и зарубежных таможенных администраций.

Темы, которые будут обсуждаться на форуме: