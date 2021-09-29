Москва, 29 сентября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. ДОМ.РФ работает с Минстроем России над законопроектом, который позволит распространить все льготные ипотечные программы и меры поддержки на сегмент ИЖС. Об этом ИА REGNUM заявили 29 сентября в пресс-службе корпорации ДОМ. РФ в ответ на запрос о перспективах ипотечного кредитования в решении жилищных проблем россиян.

ИА REGNUM Индивидуальное строительство

«Уже запущен конкурс на разработку типовых проектов индивидуальных малоэтажных жилых домов, результаты которого позволили получить несколько десятков проектов, готовых к реализации», — уточнили в корпорации, что даёт уверенность в принятии законопроекта.

Социологические исследования показали, что ИЖС является одним из ключевых для увеличения объемов жилищного строительства в России. По результатам опросов, около 60% респондентов хотели бы переехать из многоквартирных домов в частные, сообщает корпорация ДОМ.РФ.

Отмечается, что некоторые ипотечные программы по ИЖС работают уже сейчас. «В декабре 2020 года ДОМ. РФ запустил льготную ипотеку на индивидуальное жилищное строительство со ставкой от 6,1%. Эта программа ориентирована на семьи с двумя или более детьми, хотя бы один из которых родился после 1 января 2018 года. К настоящему времени мы улучшили условия по программе, сделав доступной ипотеку на ИЖС по ставке от 4,9% для семей с детьми», — пояснили в корпорации.

«Ипотеку на ИЖС в Банке ДОМ. РФ также можно оформить по стандартной программе от 9%, которая действует при первоначальном взносе от 20%, для зарплатных клиентов и при подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ», — добавили в корпорации.

Значительный рост ипотечных кредитов по ИЖС ожидается после принятия разрабатываемого ДОМ. РФ и Минстроем РФ законопроекта.