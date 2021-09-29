Милан, Италия, , 22:31 — REGNUM 30 сентября 2021 года премьер Италии Марио Драги посетит Милан и проведет встречу с молодыми экологическими активистами разных стран, передают национальные СМИ в среду, 29 сентября.

Грета Тунберг Instagram.com/gretathunberg

Главной собеседницей Драги будет шведская активистка Грета Тунберг.

В Милане проходит организованная правительством Италии международная молодёжная экологическая конференция. Грета Тунберг в своем выступлении в очередной раз обвинила власти разных стран, что те много говорят о климате, но мало что делают. Министр по делам экологической трансформации Италии Роберто Чинголани призвал молодых активистов не стесняться давать чиновникам «советы и указания» по волнующих им вопросам.