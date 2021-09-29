Рим, 29 сентября, 2021, 22:27 — ИА Регнум. 12 октября 2021 года представители «большой двадцатки» проведут внеплановую встречу и обсудят проблему Афганистана, заявил в среду, 29 сентября, премьер-министр Италии Марио Драги.

World Economic Forum Марио Драги

Более обеспеченные страны должны сделать всё, чтобы не допустить в Афганистане гуманитарной катастрофы, «нужно делать что-то, спасать жизни людей», отметил Драги.

Италия в 2021 году председательствует в «большой двадцатке».