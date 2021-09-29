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Минюст исключил ФБК* из реестра иностранных агентов
*ФБК — запрещённая в России организация
Москва,
29 сентября 2021, 22:23 — REGNUM Минюст России исключил Фонд борьбы с коррупцией (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фонд защиты прав граждан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из реестра НКО — иностранных агентов. Об этом сообщили 29 сентября в пресс-службе министерства.
Эмблема Министерства Юстиции Российской Федерации
Уточняется, что Минюстом выполнена исключительно техническая процедура на основании информации о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации указанных организаций.
В министерстве напомнили, что обе организации ранее были признаны экстремистскими и по решению Мосгорсуда их деятельность была запрещена на основании закона «О противодействии экстремистской деятельности».
История вопроса
Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательства в 2012 году, когда были внесены изменения в закон «О некоммерческих организациях». В соответствии с ними иностранным агентом может быть признана некоммерческая организация, которая участвует в политической деятельности в России и при этом получает финансирование или имущество от иностранных организаций или граждан.
В 2017 году в качестве ответной меры на требование Министерства юстиции США о регистрации в качестве иностранных агентов Russia Today и Sputnik был принят закон РФ, вводящий понятие СМИ-иноагента, согласно которому Минюст может признать иноагентом любое иностранное СМИ, получающее финансирование или имущество от иностранных органов или граждан непосредственно или через российские юрлица.
В 2018-19 гг. были приняты поправки в закон, предполагающие признание иностранным агентом физического лица при распространении им сообщений и материалов СМИ-иностранных агентов или участии в создании этих материалов и получении при этом финансирования из-за рубежа. Физлицо может быть признано не просто иностранным агентом, а «иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента», и в течение месяца после того обязано учредить российское юридическое лицо и уведомить об этом власти.
В конце 2020 года Минюст России опубликовал первый список "физлиц-иностранных агентов".