* ФБК — запрещённая в России организация

Москва, 29 сентября, 2021, 22:23 — ИА Регнум. Минюст России исключил Фонд борьбы с коррупцией (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и Фонд защиты прав граждан (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, признанное в РФ иностранным агентом) из реестра НКО — иностранных агентов. Об этом сообщили 29 сентября в пресс-службе министерства.

Эмблема Министерства Юстиции Российской Федерации

Уточняется, что Минюстом выполнена исключительно техническая процедура на основании информации о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации указанных организаций.

В министерстве напомнили, что обе организации ранее были признаны экстремистскими и по решению Мосгорсуда их деятельность была запрещена на основании закона «О противодействии экстремистской деятельности».