Рим, 29 сентября, 2021, 22:22 — ИА Регнум. Каждый житель Италии в среднем выбрасывает в неделю 529 грамм продуктов, передает Ansa в среду, 29 сентября, со ссылкой на данные профильного экспертного исследования.

Мусорный бак

Отмечается, что этот показатель заметно ниже, чем в остальных странах, где проводилось исследование — России (672 грамма), Испании (836 грамм), Китае (1,144 кг), США (1,453 кг) и других.

Для подготовки исследования использовался метод опроса граждан.