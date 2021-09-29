Брюссель, 29 сентября, 2021, 22:20 — ИА Регнум. Жители бельгийских городов Антверпен и Шарлеруа, ставшие свидетелями уличных преследований и запугиваний, не вмешиваются в происходящее в 90% случаев, сообщает 29 сентября со ссылкой на Plan International.

(сс) StockSnap Уличное освещение

При этом среди жителей Брюсселя доля таких пассивных граждан признана не превышающей 70%.

«Активизация прохожих может принести огромную общественную пользу. Это может быть действительно эффективным для предотвращения более крупных притеснений», — прокомментировали результаты этого исследования в парламенте Брюсселя.

«Обучение прохожих правильной реакции сработает не только в случаях агрессии и запугивания, но и случаях расизма, имея полезный эффект в более широком масштабе», — считают парламентарии.