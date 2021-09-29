Москва, 29 сентября, 2021, 22:19 — ИА Регнум. К весне будущего года будет сформирована маршрутная сеть нового лоукостера Citrus, сообщила 29 сентября журналистам глава совета директоров S7 Airlines Татьяна Филёва.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна В самолете

По её словам, компания ещё не определилась с аэропортами базирования. Продажа билетов начнётся весной, когда появится расписание, а в июле состоятся первые вылеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Citrus создаётся для прямых (не через Москву) межрегиональных авиаперевозок, главным образом в средней полосе России. Лоукостер принадлежит компании S7.