Анкара, 29 сентября, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Еврокомиссия приравняла Турцию к другим своим южным соседям, исключив её тем самым из числа западнобалканских стран и показав отсутствие перспектив на вступление в ЕС, заявил 29 сентября председатель турецкого Фонда экономического развития (IKV) Айхан Зейтиноглу.

Флаги Турции, Германии и ЕС

Об этом сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на Daily Sabah.

Ранее Турция была переведена из управления, совместного с Западными Балканами, в управление Южного соседства ЕС.

Айхан Зейтиноглу отметил, что южные соседи Евросоюза, в отличие от Турции, не имеют перспектив присоединиться к ЕС и не интегрированы в таможенный союз.

Зейтиноглу добавил, что причисление к управлению Южного соседства связано только с вопросами миграции и безопасности, но игнорируя многогранные и сложные отношения между Турцией и ЕС.

Зейтиноглу назвал сложившуюся ситуацию «прискорбной» и добавил, что Евросоюзу будет «трудно стать геополитической силой без Турции».

Напомним, ранее в июне 2021 года лидер Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Армин Лашет заявил, что «Турция никогда не сможет стать членом Европейского Союза (ЕС)».