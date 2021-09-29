Москва, 29 сентября, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Доля сделок с ипотекой в России выросла с 30% в 2016 году до 50% в первом полугодии 2021 года, заявили ИА REGNUM в пресс-службе корпорации ДОМ.РФ. Причем в новостройках с ипотекой сейчас приобретается более 60% всех квартир.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«Ипотека последние несколько лет стала основным рыночным механизмом улучшения жилищных условий граждан», — отметили в корпорации.

Как оказалось, по итогам первых семи месяцев 2021 года наибольшее количество ипотечных кредитов выдано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Башкирии.

«Таким образом, становится ясно, что агломерации стали драйверами ипотечного кредитования. Суммарно, — уточнили в пресс-службе ДОМ. РФ — в этих регионах выдано 270 тыс. кредитов на 1149 млрд рублей, что составило 25% всей выдачи в России (по количеству)».