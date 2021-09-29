Рим, 29 сентября, 2021, 22:05 — ИА Регнум. Профсоюзы Италии требуют от правительства страны незамедлительно останавливать работу предприятия, где не соблюдаются нормы безопасности, с таким заявлением выступил в среду, 29 сентября, глава национального профсоюза Cgil Маурицио Ландини.

Италия

За последние двое суток на своих рабочих местах в Италии погибли или получили тяжелые травмы сразу 10 человек.

Владельцев компаний, где не соблюдаются меры безопасности, нужно штрафовать на большие суммы, а разрешать возобновление работы — только после устранения всех нарушений, подчеркнул Ландини.