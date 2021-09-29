Мехико, , 21:59 — REGNUM Россия и Мексика заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Об этом сообщает 29 сентября пресс-служба посольства России в Мехико.

Уточняется, что с российской стороны документ подписан заместителем генерального директора Роскосмоса Сергеем Савельевым, с мексиканской — генеральным директором Мексиканского экономического агентства Сальвадором Ландеросом Айалой.

Кроме этого, стороны подписали меморандум о сотрудничестве между Комитетом предпринимателей Россия — Мексика и Мексиканским деловым советом по внешней торговле, инвестициям и технологиям.