Москва, 29 сентября, 2021, 21:59 — ИА Регнум. Британский инди-поп дуэт Oh Wonder анонсировал концертный тур в поддержку грядущей пластинки, сообщает портал NME.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Джозефина Гюхт и Энтони Уэст начнут концертное турне с Восточной Европы: тур будет открыт выступлением в Москве 3 марта. На следующий день дуэт посетит Петербург после чего транзитом через Прибалтику отправится в сторону Атлантического океана. Финальная часть тура будет проведена в Великобритании.

Ранее Oh Wonder сообщили, что готовят новый студийный альбом «22 Break», назвав его «первым подобным альбомом о расставании в истории».