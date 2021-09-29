Бергамо, Италия, 29 сентября, 2021, 21:57 — ИА Регнум. 29 сентября в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» «Аталанта» в матче второго тура Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 одержала минимальную победу над швейцарским «Янг Бойзом» со счетом 1:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Единственный мяч на экваторе второй половины забил 24-летний центральный полузащитник сборной Италии Маттео Пессина после передачи Дувана Сапаты — 1:0.

Желтые карточки получили Винсент Сьерро (65') и Давид Дзаппакоста (89'). На матче работала немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Ассистенты главного судьи — Марк Борш и Штефан Лупп.

Составы команд:

«Аталанта»: Муссо, Толои, Джимсити, Демирал, Госенс (Мэле, 11'), Дзаппакоста (Пеццелла, 90'), Фройлер (Копмейнерс, 90'), де Рон, Малиновскй (Муриель, 75'), Пессина (Пашалич, 75'), Сапата.

«Янг Бойз»: фон Балльмос, Камара, Гарсия, Лаупер, Хефти (Масейрас, 83'), Сьерро (Мамбимби, 69'), Нгамале, Мешак (Ридер, 66'), Абишер (Шпильман, 83'), Перейра, Сьебатшо (Канга, 66').

Статистика матча («Аталанта"/ «Янг Бойз»)

Удары 15/3

Удары в створ 8/1

Владение 63%/37%

Угловые 5/3

Нарушения 10/12

«Аталанта», одержав первую победу в Лиге Чемпионов и набрав четыре очка, поднялась на первую позицию в турнирной таблице группы F. «Янг Бойз» с тремя очками опустился на второе место.