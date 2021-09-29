Москва, 29 сентября, 2021, 21:53 — ИА Регнум. Украина пытается спровоцировать республики Донбасса на ответные действия и предстать в глазах западных лидеров в привычном образе. Об этом 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин.

Война в Донбассе

Напомним, что 28 сентября главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный заявил о выходе украинской стороны из соглашения о перемирии, которое было заключено прошлым летом.

«Украина продолжает пытаться сохранить себя в глазах Запада как горячую точку и, соответственно, постоянно показывать свои побои, потёртости, свои язвы. Украина в этом случае очень напоминает классического нищего на паперти, который выставляет обмороженную культю или изувеченную руку и пытается вызвать жалость, чтобы получить на этом какие-то дивиденды», — заявил эксперт.

«Команда «отвечать» приведет к тому, что ВСУ начнут стрелять первыми, им начнет прилетать в ответ», — отметил Шурыгин.

«Тут же начнется вой о том, что нас бьют, мы маленькие, на нас опять напали. Таким образом Украина привлечет внимание к себе и получит определённые гешефты», — сказал политолог.