Сыктывкар, 29 сентября, 2021, 21:51 — ИА Регнум. В Госсовет Коми внесен законопроект, согласно которому реабилитированные граждане и люди, признанные жертвами политических репрессий, получат право на внеочередное оказание медицинской помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета.

Виктор Мараховский Очередь

Документ о предоставлении преференции разработан в минздраве республики. После принятия закона воспользоваться правом на посещение врачей вне очереди смогут 3100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, внуки осужденного в качестве «врага народа» ленинградца пытаются через суд добиться признания права на возвращение к прежнему месту жительства, а также выплаты денежной компенсации и возмещения морального вреда, причиненного семье.