Милан, Италия, , 21:51 — REGNUM Многократно процитированная фраза активистки Греты Тунберг («бла-бла-бла») не относилась именно к властям Италии, с таким заявлением выступил в среду, 29 сентября, министр по вопросам экологической трансформации Роберто Чинголани.

Грета Тунберг (сс) Leonhard Lenz

В Милане в эти дни проходит организованная правительством страны всемирная молодежная экологическая конференция. Шведская активистка в очередной раз раскритиковала власти за отсутствие реальных дел.

Чинголани согласился с тем, что представители властей зачастую больше говорят об экологических вызовах, чем пытаются на них ответить действием. Обращаясь к молодежи, министр посоветовал им не стесняться и давать политикам «советы и указания».