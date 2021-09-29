Санкт-Петербург, 29 сентября, 2021, 21:47 — ИА Регнум. 29 сентября «Зенит» в матче второго тура Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2021/22 одержал крупную победу над шведским «Мальме» со счетом 4:0. Самым ценным игроком встречи с оценкой 8,35 по версии портала WhoScored был признан 27-летний бразильский фланговый атакующий защитник Дуглас Сантос.

Андрей Пронин ИА REGNUM Дуглас Сантос

Дуглас Сантос провел на поле 84 минуты, после чего вместо него на замену вышел Данил Круговой. За отведенное время бразилец отметился одной результативной передачей, одной успешной обводкой и одним отбором. Точность передач Сантоса составила 84%.

В текущем сезоне на счету Сантоса две результативные передачи в двенадцати матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах.

Сантос перешел в «Зенит» 4 июля 2019 года из «Гамбурга» за 13 миллионов евро. На данный момент стоимость флангового защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро. Соглашение футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитано до середины 2026-го года.