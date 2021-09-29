Москва, 29 сентября, 2021, 21:44 — ИА Регнум. Победитель трека «Финансы и технологии» и суперфиналист третьего сезона конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Павел Козлов назначен первым проректором по корпоративным функциям и развитию Технической академии Росатома (RosatomTech.ru).

Пресс-служба конкурса «Лидеры России» Павел Козлов

Павел Козлов родился в 1986 году в Москве. В 2009 году с отличием окончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ), став магистром техники и технологии. Павел Колов также является выпускником Московской школы управления «Сколково» по программе Rosatom Global Leaders. Закончил профессиональную переподготовку по Цифровой трансформации бизнеса в СберУниверситете. Является сертифицированным управляющим проектами (IPMA-B) и практиком по управлению изменениями (Prosci).

С 2004 по 2010 год Павел работал в уполномоченных организациях Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). В 2010 году перешел на работу в Госкорпорацию «Росатом». До 2012 работал в Центральном институте повышения квалификации Росатома старшим преподавателем. Далее — в Корпоративной Академии Росатома возглавлял «Блок функциональных компетенций». За время работы в Корпоративной Академии реализовал ряд образовательных и консультационных проектов по функциональным, профессионально-техническим и бизнес-направлениям.

С декабря 2017 года перешел в АО «Концерн Росэнергоатом» (Электроэнергетический Дивизион Росатома), где возглавил Департамент повышения эффективности, курирующий программы повышения эффективности персонала, развития корпоративной культуры и культуры безопасности, работу с высшим руководящим составом. В этот период также возглавлял программу цифровой трансформации персонала Дивизиона (HRTech) и выполнял функции HR бизнес-партнера по производству и эксплуатации атомных электростанций.

27 сентября 2021 года Павел Козлов назначен на должность первого проректора по корпоративным функциям и развитию Технической академии Росатома.

«В Технической академии Росатома мне предстоит курировать блок корпоративных функций, включающий финансовое, HR и правовое направления, блок развития и блок цифровой трансформации. Отмечу, что Техническая академия Росатома — организация, которая специализируется на дополнительном профессиональном образовании, профессиональной переподготовке руководителей и специалистов атомной энергетики и промышленности. К тому же, академия является единым отраслевым центром развития компетенций в области ядерных технологий и технологическим интегратором по подготовке персонала зарубежных атомных электростанций. Поэтому особенно важно непрерывно повышать качество услуг, в том числе с помощью цифровых технологий и новых направлений», — отметил Павел Козлов.

Он также поделился опытом участия в конкурсе «Лидеры России» и рассказал о том, какие возможности он открывает.

«Конкурс «Лидеры России» — одно из самых интересных приключений, которое может произойти с вами в жизни. Участие в проекте предоставляет самые широкие возможности для профессионального развития и личностного роста. Это уникальная возможность испытать себя, оценить свои компетенции и навыки, пообщаться с интереснейшими людьми, расставить заново свои жизненные приоритеты. После конкурса вы точно не будете прежними. А как вы решите распорядиться новым опытом и приобретенными управленческими навыками — уже в ваших руках», — подчеркнул Павел Козлов.