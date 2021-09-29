«Лидеры России»: новое назначение
Москва, 29 сентября, 2021, 21:44 — ИА Регнум. Победитель трека «Финансы и технологии» и суперфиналист третьего сезона конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Павел Козлов назначен первым проректором по корпоративным функциям и развитию Технической академии Росатома (RosatomTech.ru).
Павел Козлов родился в 1986 году в Москве. В 2009 году с отличием окончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ), став магистром техники и технологии. Павел Колов также является выпускником Московской школы управления «Сколково» по программе Rosatom Global Leaders. Закончил профессиональную переподготовку по Цифровой трансформации бизнеса в СберУниверситете. Является сертифицированным управляющим проектами (IPMA-B) и практиком по управлению изменениями (Prosci).
С 2004 по 2010 год Павел работал в уполномоченных организациях Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). В 2010 году перешел на работу в Госкорпорацию «Росатом». До 2012 работал в Центральном институте повышения квалификации Росатома старшим преподавателем. Далее — в Корпоративной Академии Росатома возглавлял «Блок функциональных компетенций». За время работы в Корпоративной Академии реализовал ряд образовательных и консультационных проектов по функциональным, профессионально-техническим и бизнес-направлениям.
С декабря 2017 года перешел в АО «Концерн Росэнергоатом» (Электроэнергетический Дивизион Росатома), где возглавил Департамент повышения эффективности, курирующий программы повышения эффективности персонала, развития корпоративной культуры и культуры безопасности, работу с высшим руководящим составом. В этот период также возглавлял программу цифровой трансформации персонала Дивизиона (HRTech) и выполнял функции HR бизнес-партнера по производству и эксплуатации атомных электростанций.
27 сентября 2021 года Павел Козлов назначен на должность первого проректора по корпоративным функциям и развитию Технической академии Росатома.
Он также поделился опытом участия в конкурсе «Лидеры России» и рассказал о том, какие возможности он открывает.