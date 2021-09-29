Санкт-Петербург, 29 сентября, 2021, 21:42 — ИА Регнум. 29 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» «Зенит» в матче второго тура группы H Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 одержал крупную победу над клубов «Мальме» из Швеции. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком

Первый мяч на 9-й минуте встречи забил бразильский фланговый нападающий Клаудиньо после передачи Дугласа Сантоса — 1:0. В дебюте второй половины полузащитник сборной России Далер Кузяев удвоил преимущество хозяев — 2:0. Через 31 минуту Алексей Сутормин довел счет до разгромного — 3:0. Голевую передачу записали на Ярослава Ракицкого. В компенсированное время Вендел установил окончательный счет — 4:0.

На 53-й минуте защитник «Мальме» Анел Ахмедходжич был удален с поля прямой красной карточкой.

На матче работала греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом.

Составы команд:

«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Барриос, Сантос (Круговой, 84'), Вендел, Кузяев (Азмун, 75'), Сутормин (Кравцов, 84'), Малком, Клаудиньо (Ерохин, 75'), Дзюба (Мостовой, 84').

«Мальме»: Далин, Ларрсон, Ахмедходжич, Нильсен, Брорссон (Эйл, 87'), Ракип (Ульссон, 55'), Кристиансен, Инносент (Пенья, 62'), Бергет, Колак (Абубакари, 62'), Бирманчевич (Налич, 88').

Статистика матча («Зенит"/ «Мальме»)

Удары 22/8

Удары в створ 9/3

Владение 55%/45%

Угловые 10/0

Нарушения 15/10

«Зенит», одержав первую победу в группе H и набрав три очка, занял третье место. «Мальме» без очков остался на последней строчке.