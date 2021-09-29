Прага, 29 сентября 2021, 21:42 — REGNUM Распределение средств для помощи в борьбе с последствиями пандемии между странами ЕС идёт нечестно, сообщил 29 сентября журналистам венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
По итогам встречи со своим чешским коллегой Андреем Бабишем Орбан заявил, что Брюссель проявляет необъективность в подходе к странам ЕС, кому-то быстро выделяя средства, а кого-то заставляя ждать.
Мало того, отмечает глава правительства Венгрии, на страны Центральной Европы со стороны европейского руководства оказывается давление. Злоупотребляя своей властью, руководящие органы ЕС используют для этого финансовые рычаги, и это на фоне тяжёлой ситуацией с пандемией.
Он призвал Брюссель оставить в покое страны Центральной Европы, которые «не требуют никакой экстремальной помощи».
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