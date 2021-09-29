Прага, 29 сентября, 2021, 21:42 — ИА Регнум. Распределение средств для помощи в борьбе с последствиями пандемии между странами ЕС идёт нечестно, сообщил 29 сентября журналистам венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Безденежье

По итогам встречи со своим чешским коллегой Андреем Бабишем Орбан заявил, что Брюссель проявляет необъективность в подходе к странам ЕС, кому-то быстро выделяя средства, а кого-то заставляя ждать.

Орбан «Это нечестный подход, так как тот, кто получает их позже, оказывается в невыгодной ситуации».

Мало того, отмечает глава правительства Венгрии, на страны Центральной Европы со стороны европейского руководства оказывается давление. Злоупотребляя своей властью, руководящие органы ЕС используют для этого финансовые рычаги, и это на фоне тяжёлой ситуацией с пандемией.

Он призвал Брюссель оставить в покое страны Центральной Европы, которые «не требуют никакой экстремальной помощи».