Сыктывкар, 29 сентября, 2021, 21:41 — ИА Регнум. В Сыктывкаре введена в эксплуатацию объездная дорога, на строительство которой был направлен 191 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики Коми, качество дороги за рулем КАМАЗа проверил глава Коми Владимир Уйба.

Alan Levine Дорога

Объездная дорога — очень важный для Сыктывкара объект. Участок протяжённостью 3,35 километра разгрузит Октябрьский проспект, главную транспортную артерию столицы республики.

«Очень хорошая и комфортная дорога, по которой приятно ехать, — отметил Владимир Уйба. — Национальный проект «Безопасные качественные дороги» — это действенный инструмент, большое подспорье для нас. Только в Сыктывкаре в этом году приведено в нормативное состояние более 14 километров дорог. Это федеральные деньги, которые позволяют нам снять нагрузку с республиканского и городского бюджетов, а высвобождаемые средства направлять на те дороги, которые не проходят по нацпроекту».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Коми в рамках нацпроекта будут отремонтированы 33,16 километра дорог республиканского и местного значения. В 2022 году планируется отремонтировать 28,9 километра дорожного покрытия. Работы будут проводиться в Сыктывкаре, Прилузском, Корткеросском и Усть-Куломском районах.