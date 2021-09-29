Вольфсбург, Германия, 29 сентября, 2021, 21:36 — ИА Регнум. 29 сентября в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена» немецкий футбольный клуб «Вольфсбург» в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с испанской «Севильей». Эта встреча станет первой в истории противостояния этих двух команды.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Матч начнется в 22:00 по московскому времени. За час до стартового свистка команды назвали футболистов, который выйдут на поле с первых минут.

Стартовые составы команд:

«Вольфсбург»: Кастельс, Борнау, Лакруа, Руссийон, Мбабу, Штеффен, Боку, Гилавоги, Арнольд, Лукебакио, Вегорст.

«Севилья»: Буну, Навас, Кунде, Акунья, Сантос, Жордан, Фернандо, Окампос, Гомес, Сусо, Мир.

На матч назначена болгарская бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым. Ассистенты главного судьи — Марин Маргаритов и Дийан Валков.