Манчестер, Великобритания, 29 сентября, 2021, 21:33 — ИА Регнум. 29 сентября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с «Вильярреалом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. С первых минут на поле выйдет 36-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.

Кирилл Венедиктов / soccer.ru Криштиану Роналду

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Варан, Далот, Теллеш, Погба, Фернандеш, Мактоминай, Гринвуд, Санчо, Роналду.

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Торрес, Морено, Фойт, Парехо, Тригерос, Капу, Греневельд, Пино, Алькасер.

В текущем сезоне Роналду принял участие в четырех матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами в ворота «Ньюкасла», «Янг Бойз» и «Вест Хэма».