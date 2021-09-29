Лиссабон, 29 сентября, 2021, 21:30 — ИА Регнум. 29 сентября каталонская «Барселона» в матче второго тура Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с португальской «Бенфикой». Встреча пройдет в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу Да Луж». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Бригада арбитров (Италия): Даниэль Орсато | Алессандро Джаллатини | Чиро Карбоне.

Стартовые составы команд:

«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Алехандро Гримальдо, Лукас Вериссимо, Ян Вертонген, Николас Отаменди, Валентино Лазаро, Юлиан Вайгль, Дарвин Нуньес, Жоау Мариу, Рафа Силва, Роман Яремчук.

Запасные: Жилберто Мораеш, Эвертон, Суалио Мейте, Родриго Пиньо, Пицци, Неманья Радонич, Андре Альмейда, Адель Таарабт, Элтон Лейте, Жедсон Фернандеш, Гонсалу Рамуш, Фелипе Родригеш.

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест, Жерар Пике, Рональд Араухо, Эрик Гарсия, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Педри, Мемфис Депай, Серхи Роберто, Люк Де Йонг.

Запасные: Рики Пуч, Ансумане Фати, Юссуф Демир, Нето, Филиппе Коутиньо, Клеман Лангле, Оскар Мингеса, Самуэль Умтити, Иньяки Пенья, Гави, Николас Гонсалес.