Нарьян-Мар, 29 сентября, 2021, 21:29 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе режим повышенной готовности, введенный в связи с пандемией коронавируса, продлен до конца октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

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В регионе по-прежнему под запретом проведение физкультурно-спортивных, туристических, развлекательных, рекламных и иных мероприятий в помещениях с очным присутствием граждан.

Исключение составляют тренажёрные залы, фитнес-центры, тиры, центры активного отдыха, букмекерские конторы, кинотеатры, плавательные бассейны, боулинг-клубы, детские игровые комнаты.

Как сообщало ИА REGNUM, в НАО на лечении с COVID-19 находятся 200 человек.