Уфа, 29 сентября, 2021, 21:26 — ИА Регнум. Призер олимпиады «Я — профессионал» рассказал корреспонденту ИА REGNUM о своих победах в состязании и о работе педагога.

Пресс-служба олимпиады «Я — профессионал» Григорий Шерышев

Григорий Шерышев заканчивает бакалавриат Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета по специальности «Управление персоналом». Это не первое его высшее образование. К 25 годам Григорий успел окончить бакалавриат по специальности «Педагогическое образование: технология» и две магистратуры: «Физика: медицинская физика» и «Педагогическое образование: физика, математика». В этом году он стал призером олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Материаловедение и технологии материалов» и прошел стажировку в Фонде содействия реформированию ЖКХ. Мы поговорили с Григорием о работе педагога, олимпиаде и его планах на будущее.

Григорий, расскажите о своих специальностях — ведь у Вас их несколько…

По первому образованию я — учитель технологии, потом решил расширить свои возможности и обучился по специальности учителя физики и математики. Сейчас я учусь по специальности «управление персоналом». Надеюсь, это поможет мне дальше двигаться по карьерной лестнице. Нынешнее образование — это скорее для знаний. «Бумажки» мне не так важны, у меня их много. А те знания, которые я получаю на занятиях и могу потом применить, очень помогают в работе.

Но в олимпиаде Вы участвовали в непрофильном для Вас направлении «Материаловедение и технологии материалов». Как так вышло?

У нас в университете был полный цикл технических дисциплин, оттуда знания и пригодились.

Олимпиаде «Я — профи» всего четыре года, и каждый год Вы принимали в ней участие. В первом, третьем и четвертом сезонах становились призером. Что подталкивало участвовать снова и снова?

Это своеобразная проверка себя. Мне хотелось доказать себе, что я, учитель, могу бороться с инженерами, могу участвовать в олимпиаде на равных со студентами из всех регионов России.

А что стало мотивацией участвовать в самый первый раз?

Мне стало любопытно, я решил попробовать ради интереса. Ничего не ожидал — просто участвовал и все. А там уже что получилось, то получилось.

В чем секрет вашего успеха? Ведь Вы добивались высоких результатов практически в каждом сезоне.

Во-первых, это та подготовка в университете, которая у меня была. Без базовых знаний все равно «далеко не уедешь». Во-вторых, я думаю, важна и учительская составляющая, которая позволяет найти выход из любой ситуации, имея при этом небольшое количество информации.

Вы помните свои ощущения в тот момент, когда узнали, что Вы — призер?

Я помню удивление, когда я приехал на очный этап, по-моему, это был первый сезон. И я прошел одновременно по «Материаловедению» и по «Строительству». Был единственный, кто прошел сразу по двум направлениям. Это очень удивило комиссию, и они не знали, какое задание мне в итоге давать. Я выбрал все-таки «Материаловедение», в котором разбираюсь чуть лучше. А вообще я был очень рад, когда в принципе перешел порог и понял, что прошел в следующий этап. Вроде участвуешь просто из интереса, а вот так получается. А в следующих сезонах я просто анализировал, почему выступил хуже или в чем был лучше. Ты просто начинаешь соревноваться сам с собой.

После четвертого сезона Вы прошли стажировку в Фонде содействия реформированию ЖКХ. Расскажите, как Вы получили такую возможность?

Это была специальная стажировка для олимпиадников, я нашел ее на карьерном портале олимпиады, подал заявку, они откликнулись. Очень удобно, что они предложили удаленную стажировку, это был оптимальный для меня вариант, потому я вообще находился на тот момент в детском лагере. У нас собралась небольшая команда, и нам дали задание разработать кейсы по реформированию городской среды. У нас было две недели, чтобы разработать полноценный кейс для школьников. Мне понравилось.

Какой опыт Вам дала эта стажировка?

Кейсы как таковые я ни разу не делал. Это был очень интересный опыт для меня. Посмотрел, как это делают другие люди, которые столкнулись с этим в первый раз. Итог у нас получился очень хороший.

Чем Вы сейчас занимаетесь?

В основном образовательной деятельностью — преподаю в школе и в колледже. В колледже математику, в школе — труды. Еще я в лицее у детей веду шахматы.

Почему Вы решили стать педагогом?

Сейчас уже и не помню. Мне говорят, я еще в восьмом классе принял такое решение. Я отношусь к работе как к хобби. Если у меня и моих детей что-то получается, это замечательно. Если не получается, значит, надо стараться дальше. А переживать смысла нет. Я легко отношусь к профессии.

А чем Вы планируете заниматься в дальнейшем?

Так или иначе я либо останусь преподавать, либо займу руководящую должность. Но хочется все-таки преподавать, потому что нужна связь с детьми.

А хотели бы что-то изменить в системе образования?

В глобальном плане, наверное, нет. Но вот в плане проведения уроков — да. Я видел, как работают другие преподаватели, слышал, как дети об этом отзываются, и понял, что я так не хочу. Например, я не люблю, когда дети много пишут. Сейчас самое популярное — дать ребенку параграф переписать. Хочется немного поменять систему того, как подается материал.

У Вас получается?

Я думаю, да.

Чего бы Вы пожелали будущим участникам олимпиады?

Учиться. Самое главное — учиться. Если они будут учиться так, как они должны, у них все будет получаться.