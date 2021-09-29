Брюссель, 29 сентября, 2021, 21:26 — ИА Регнум. Марш в поддержку нелегальных мигрантов и за их интеграцию в правовое поле готовится провести в бельгийской столице Брюсселе организация Sans-papiers, сообщает 29 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на The Brussels Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Организаторы намерены провести марш 3 октября как часть широкой кампании под лозунгом «Мы тоже Бельгия».

Sans-papiers выступает за создание национальной регулирующей комиссии для работы с нелегальной миграцией и призывает к более активной интеграции приезжих в правовое поле Бельгии.

«Это лучший способ заставить их достойно вносить свой вклад в систему социального обеспечения, а также положить конец попыткам определенных сил, борющихся за свои страхи, навязывать свой взгляд на предоставление убежища и на миграцию», — заявили представители организации журналистам.

«Мы не можем возродить экономику страны после коронавируса, допуская социальное мошенничество, порожденное незаявленной работой, и эксплуатацию мигрантов без документов», — добавляют они.

Организаторы марша требуют более чётких и постоянных норм и правил легализации мигрантов в Бельгии.