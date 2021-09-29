Будапешт, , 21:25 — REGNUM О нечестном распределении разрешений на выбросы углекислого газа между странами ЕС заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш на встрече с венгерским коллегой Виктором Орбаном в Будапеште 29 сентября.

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На пресс-конференции по итогам переговоров Бабиш заявил, что накануне, 28 сентября, обратился к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и к председателю Евросовета Шарлю Мишелю.

Он сказал этим деятелям, что Европейская комиссия «со своим анализом распределения разрешений на выбросы углекислого газа полностью ошибается».

По словам Бабиша, выдаваемые ЕК странам ЕС разрешения стали «предметом спекуляции разных фондов и банков», и в итоге такая ситуация «чрезвычайно негативно отражается» на промышленности Чехии. Страдают и чешский бизнес, и люди, ведь в 2022 году вырастут цены на электроэнергию.

Он потребовал, чтобы тема распределения разрешений по выбросам обсуждалась на саммите 5 октября, а не 21 октября, как это было запланировано.

Бабиш «Нужно пресечь спекуляции. Необходимо установить верхний предел роста цен».

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