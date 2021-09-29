Мюнхен, Германия, 29 сентября, 2021, 21:23 — ИА Регнум. 29 сентября в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» «Бавария» в матче второго тура групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с киевским «Динамо». Матч начнется в 22:00 по московскому времени. За час до стартового свистка команды назвали стартовые составы.

ФК Бавария Мюнхен

«Бавария» (расстановка 4−2-3−1): Мануэль Нойер — Никлас Зюле, Дайо Упамекано, Тео Эрнандес, Альфонсо Дэвис — Йозуа Киммих, Леон Горецка — Серж Гнабри, Томас Мюллер, Лерой Сане — Роберт Левандовски.

«Динамо» (расстановка 4−5-1): Георгий Бущан — Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Илья Забарный — Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Александр Андриевский, Карлос де Пена, Виктор Цыганков — Денис Гармаш.

На матч назначена итальянская бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Ассистенты главного судьи — Филиппо Мели и Джорджио Перетти.

На данный момент «Бавария» с одной победой и тремя очками занимает первое место в турнирной таблице группы E. Киевское «Динамо» с одним очком расположилось двумя позициями ниже.