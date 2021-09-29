Сыктывкар, 29 сентября, 2021, 21:19 — ИА Регнум. 1 октября, в День пожилого человека пенсионеры Сыктывкара смогут бесплатно воспользоваться городским общественным транспортом. Но только на определенных маршрутах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Комиавтотранс».

Klas Tauberman В автобусе

Для бесплатного проезда пассажирам пенсионного возраста необходимо предъявить пенсионное удостоверение водителю или кондуктору. В «акции» будут участвовать маршруты №111, №124, №125, №127 и №128.

Как сообщало ИА REGNUM, российские пенсионеры получат доплату к пенсии или подарки ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.