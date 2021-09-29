Турин, Италия, 29 сентября, 2021, 21:17 — ИА Регнум. 29 сентября в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» футбольный клуб «Ювентус» в матче второго тура группы H Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2021/22 сыграет с лондонским «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Fifa.com Ромелу Лукаку

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Войцех Щенсный, Маттейс де Лигт, Леонардо Бонуччи, Данило, Алекс Сандро, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Федерико Бернандески, Хуан Куадрадо, Федерико Кьеза.

«Челси»: Эдуар Менди, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Жоржиньо, Хаким Зиеш, Матео Ковачич, Сесар Аспиликуэта, Кай Хаверц, Ромелу Лукаку.

В текущем сезоне 28-летний таранный форвард «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку принял участие в семи матчах «пенсионеров» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.