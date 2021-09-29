Владимир, 29 сентября, 2021, 21:17 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Владимирской области прошло обсуждение исходных данных для составления бюджета региона на 2022 год. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного парламента.

Управление по информационной работе и общественным связям Законодательного Собрания Владимирской области Заседание Законодательного собрания Владимирской области

Областной бюджет сохранит свою социальную направленность — более 72% всех расходов пойдут на финансирование социальной сферы. Планируется индексация социальных выплат и пособий, расходов на приобретения лекарств, стипендий в ссузах и зарплат работников, не попадающих под действие «майских» указов президента РФ. Существенные суммы заложены на строительство и модернизацию медицинских и образовательных учреждений, сельских домов культуры, стадионов.

Депутаты были удовлетворены проектом постановления и рекомендовали на его основе формировать бюджет региона. Этот же документ депутаты рассматривали на профильных комитетах и подготовили рекомендации, которые следует учесть при создании бюджета. В частности, они сочли необходимым продолжить практику выделения субсидий муниципалитетам на дорожные работы. По инициативе фракции «Единая Россия» в Заксобрании за 2021 год города и районы области получили около 1,6 млрд рублей на ремонт дорог. Депутаты считают, что это направление нужно поддерживать. При ежегодном выделении сопоставимых средств можно будет отремонтировать большую часть местных дорог. В 2022 году Заксобрание предлагает заложить на эти цели не менее двух миллиардов рублей. Особое внимание необходимо оказать дорогам к больницам, школам и детским садам, а также к промышленным объектам.

«Ремонт дорог в населенных пунктах в этом году показывает хорошие результаты. Люди довольны тем, что дороги и тротуары начали ремонтироваться в массовом порядке. Чтобы эта работа продолжилась, чтобы те территории, которые средства недополучили, получили их в этом году, депутаты вынесли соответствующую рекомендацию. Кроме того, мы предлагаем принять справедливую методику распределения этих средств по муниципалитетам», — прокомментировал председатель бюджетного комитета Михаил Максюков.

Заксобрание советует областной администрации предусмотреть субсидии на подготовку школ к учебному году и оздоровительных лагерей — к летнему сезону. В областном парламенте также надеются, что исполнительная власть увеличит расходы на строительство и реконструкцию различных объектов социальной сферы и ЖКХ по области. Кроме того, региональной администрации совместно с органами местного самоуправления предлагается активизировать работу по строительству приютов для безнадзорных животных.

Депутаты также считают необходимым решить вопрос о строительстве учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи. На июльском заседании было принято постановление, согласно которому обладминистрации предлагалось подготовить финансовое обоснование и оформить необходимую документацию. Сейчас для этого есть все возможности — можно полноценно заняться созданием патриотического лагеря.

Ещё одну рекомендацию подготовили по предложению комитета по образованию и науке: для развития потенциала области предусмотреть средства на научные изыскания. Председатель комитета Елена Лаврищева подчеркнула, что речь идёт о поддержке проектов не только учёных, которые работают в вузах. В регионе есть действующие научные объединения и организации, разработками занимаются также и на производственных предприятиях.