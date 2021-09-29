Тюмень, 29 сентября, 2021, 21:15 — ИА Регнум. В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении бригадира строителей, которого обвиняют в гибели человека в в шахте лифта строящегося дома. Об этом сообщает прокуратура региона.

(сс) CWitte Лифт

Следствием установлено, что в Тюмени ООО «Запсибэкотранс» выполняло работы на 15-ти этажном жилом доме в комплексе «Москва». При этом бригадир был назначен ответственным за соблюдение требований охраны труда. Между тем он не обеспечил наличие ограждений около шахт лифтов на всех этажах строившегося дома. И утром 15 июля 2021 года разнорабочий, с которым не были оформлены трудовые отношения, упал со второго этажа в шахту лифта. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Бригадир обвиняется по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.