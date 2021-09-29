Минск, 29 сентября 2021, 21:15 — REGNUM Ответственность за смерть минчанина Андрея Зельцера и офицера белорусских спецслужб лежит на руководстве этих спецслужб. Об этом 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.

Андрей Суздальцев
Андрей Суздальцев
Politoboz.com

«Они же знали, куда шли. В этой квартире было зарегистрировано охотничье оружие. Оно было зарегистрировано официально. Сейчас объявлять его террористом — смешно. Наверное, это единственный случай в истории терроризма, когда террористы оказываются вооружены охотничьими ружьями», — заявил эксперт.

«Им не открыли, они (сотрудники белорусских спецслужб — ИА REGNUM) были неподготовлены, не оснащены, без бронежилетов. Такое впечатление, что их подставили под удар», — отметил Суздальцев.

«С другой стороны, правоохранители привыкли к безнаказанности. Вели себя непрофессионально, из-за чего и погибли люди. Сочувствую семье погибшего офицера, сочувствую и семье Зельцера, который защищал свой дом, свою семью. Никаких опознавательных знаков у сотрудников не было», — сказал политолог.

«Это свидетельствует, что населением Белоруссии правоохранители и преступники воспринимаются уже практически одинаково. Они слились в сознании белорусских граждан в нечто единое. Это катастрофа и для МВД, и для КГБ», — пояснил Суздальцев.

Напомним, что в Минске во время попытки проникновения в квартиру Андрея Зельцера погиб сотрудник правоохранительных органов.