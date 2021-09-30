* талибы — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 06:58 — REGNUM *"Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции 16.08.2021 г Defense.gov

Многие заключенные *талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые были освобождены афганским правительством в качестве условия сделки 2020 года, пополнили ряды боевиков, заявил 29 сентября министр обороны США Ллойд Остин.

«В рамках этого соглашения мы согласились прекратить проведение воздушных операций против Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поэтому талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стали сильнее. Они усилили свои наступательные операции против афганских сил безопасности. И афганцы еженедельно теряли множество людей», — сказал он на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей США.

Согласно тексту соглашения от февраля 2020 года, которое не было подписано афганским правительством, до 5 тыс. заключенных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и до 1000 «заключенных другой стороны должны били быть освобождены к 10 марта 2020 года, первому дню переговоров».

Как сообщало ИА REGNUM, фиаско в Афганистане уже спровоцировало противоречия между рядом стран в регионе. Первыми этой ситуацией воспользовались небольшой, но богатый нефтью Катар и его союзница Турция, которые, объединив свои силы, помогли «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его пакистанским сторонникам в консолидации власти и достижении международного признания.