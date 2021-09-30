* талибы — запрещённая в России организация

Вашингтон, 30 сентября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. Многие заключенные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые были освобождены афганским правительством в качестве условия сделки 2020 года, пополнили ряды боевиков, заявил 29 сентября министр обороны США Ллойд Остин.

Defense.gov Шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции 16.08.2021 г

«В рамках этого соглашения мы согласились прекратить проведение воздушных операций против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поэтому талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стали сильнее. Они усилили свои наступательные операции против афганских сил безопасности. И афганцы еженедельно теряли множество людей», — сказал он на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей США.

Согласно тексту соглашения от февраля 2020 года, которое не было подписано афганским правительством, до 5 тыс. заключенных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и до 1000 «заключенных другой стороны должны были быть освобождены к 10 марта 2020 года, первому дню переговоров».

Как сообщало ИА REGNUM, фиаско в Афганистане уже спровоцировало противоречия между рядом стран в регионе. Первыми этой ситуацией воспользовались небольшой, но богатый нефтью Катар и его союзница Турция, которые, объединив свои силы, помогли «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его пакистанским сторонникам в консолидации власти и достижении международного признания.