Вуктыл, Коми, 29 сентября, 2021, 21:09 — ИА Регнум. В новом здании школы села Дутово Вуктыльского района Коми обвалилась часть подвесного потолка. В результате ЧП никто не пострадал.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Vk.com В школе села Дутово обрушился подвесной потолок

Из-за инцидента учеников школы перевели на дистанционное обучение. В ближайшее время в Дутово прибудут представители подрядной организации и управления капстроительства для проведения обследование здания.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, школа в Дутово на 60 мест с дошкольной группой на 20 мест была построена в рамках нацпроекта «Образование». На эти цели из республиканского бюджета выделены средства в сумме 150 млн рублей, из местного бюджета — более 1,5 млн.