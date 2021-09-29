Баку, , 21:09 — REGNUM Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана заявило о готовности нормализовать отношения с Арменией. «Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе строгого соблюдения принципов международного права, в частности, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ», — отметили в азербайджанском МИД. Там призвали Армению уважать «эти основополагающие принципы» и соблюдать свои международные обязательства для мира, безопасности и процветания в регионе.

Азербайджан

Азер Ахмедов: Не хотим, но как скажет президент

В одном из чатов новостного телеграм-канала CaliberAz разгорелась дискуссия среди подписчиков:

Мехман Саламов пишет:

@SMehmanS: Тем самым МИД Азербайджана признает, что за 30 лет не понял одну простую и очевидную истину, что свинью призывами не выгонишь из сада.

Пользователь под ником Validator немного не согласен:

@validator_xx: МИД Азербайджана все прекрасно понимает. Но это язык политики, дежурные фразы, если хотите.

Мехман Саламов продолжает также резко высказываться:

@SMehmanS: Я это к тому, что с ними надо было как с фашистами, в 45-м. Из них дурь надо было выбивать полностью, и подписать более конкретные документы, а не так, что они сейчас там размахивает какими-то тряпками, и отправляют туда военных. Сейчас значимость этих дежурных фраз равна нулю.

Пользователь Validator успокаивает предыдущего комментатора:

@validator_xx: Поверьте, была бы наша воля так и было бы. К сожалению, Азербайджан маленькая страна, вынужденная лавировать между интересами крупных региональных (а в случае с Россией мировых) держав. Нас принудили остановиться, что мы и сделали. Но это не конец. Азербайджан вернет себе все украденные у него земли. Я в это верю.

Эля тоже не согласна с Мехманом:

Эля: Взяли оружие и вперед тряпки их рвать. Хватит, да. о значимости не вам судить. Президент знает, что делает. Честно, уже противно вот такие комментарии читать. Сябр олсун. Все в свое время.

Мехман Саламов отвечает Эле:

@SMehmanS: <…> Если бы мне позволили, я так и сделал. <…> Есть фактор значимости момента, из которого надо извлечь заслуженные и максимальные выгоды. А в нашем случае, ни коридора нет (в Нахичевань), ни армию они не вывели, ни тема статуса не закрылась и тд и тп. Я могу заткнуться, но эти призывы уже выглядят жалостливыми просьбами, в то время, когда год назад голова преступника уже был на плахе. Да, давайте будем терпеть. 30 лет ждали…

Пользователи Youtube пишут комментарии к видеороликам некоторых новостных каналов:

Tanya Gasimova: Ребята, азербайджанцы, подальше от армян. Они себя уже показали. И думаю, что ещё покажут. Народ надо знать. Они и сейчас набирают доллары для дальнейшей агрессии.

Faravahar Moscow: Пашинян, надежда на тебя! Если Россия тебе мешать не будет, ты подпишешь мирный договор с Азербайджаном. И тогда все коммуникации будут разблокированы. Народ заживет лучше твой. Живите в мире со своими соседями. Давайте уже делимитируем границы и откроем их. Против будут только армяне, не живущие в Армении. Как хорошо быть патриотом Армении из Франции, Калифорнии и России.

Сеймур Бабаев высказывает свою точку зрения, и многие азербайджанцы его поддерживают:

Seymur Babayev: Мы все временно живем отведенное для нас время на этой земле. Не надо растрачивать свою жизнь на ненависть. Все мы люди, у всех нас есть и хорошие и плохие стороны. Нормальный человек не должен радоваться тому, что погибнут женщины и дети.

manometras: Конечно, надо нормализовать и иметь всякую пользу от нормальных конструктивных отношений.

Бекнур Рахымберди: Это интерес народа, и экономика наладится, и вечного врага не будет.

Сеймур продолжает:

Seymur Babayev: Мы не хотим войны, мы всего лишь хотим восстановить свою территориальную целостность.

Eli Nagiyev: Если армяне хотят жить в добрососедстве, то должны понимать, что счастье зависит от мира и дружбы.