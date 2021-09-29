В Москве открылась выставка, посвященная памяти князя Александра Невского
Москва, 29 сентября, 2021, 21:09 — ИА Регнум. Историко-документальная выставка «Александр Невский и его образ в исторической памяти» открылась в Выставочном зале федеральных архивов в Москве. Проект посвящён 800-летию со дня рождения одного из ярчайших государственных деятелей в истории нашей страны.
Напомним, 800-летие со дня рождения Александра Невского входит в число приоритетных тем работы Российского исторического общества в 2021 году.
Имя святого благоверного князя Александра Невского по праву стоит в ряду наиболее значимых фигур отечественной истории. Об этом, открывая выставку, заявил Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.
По его мнению, образ князя Александра Ярославовича, пережив века, является одним из главных символов нашего Отечества. Сергей Нарышкин напомнил слова, вложенные в уста князя режиссёром Сергеем Эйзенштейном в одноимённом фильме:
Важно, что выставка, хотя и рассказывает об историческом прошлом, направлена в будущее. Такое мнение высказал митрополит Калужский и Боровский, председатель Издательского совета Русской православной церкви Климент. Она поможет молодёжи больше полюбить нашу страну, узнать, как всё создавалось», — добавил он.
Когда мы сегодня вспоминаем деяния Александра Невского, нужно понимать, что «это был ещё и нравственный подвиг, данный народу и князьям».
Комментарии к представленным экспонатам дал директор Российского государственного архива древних актов Владимир Аракчеев.
Проект приурочен ко дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Рождественского монастыря города Владимира в Троицкий монастырь города Санкт-Петербурга (Александро-Невская лавра), который Русская православная церковь отмечает 12 сентября.
Выставка включает более 400 экспонатов — подлинные архивные документы, графику, гравюры, иконы, орденские знаки, а также фото‑ и кинодокументы, рассказывающие о личности и деятельности князя. Широкой аудитории представлены летописные свидетельства о начале самостоятельной деятельности Александра (1236), его женитьбе на княжне Александре (1239), знаменательной Невской битве (1240), которая дала князю имя Невский, его конфликте с новгородцами (1240) и возвращении в Новгород для спасения русских земель от иностранной агрессии (1241), Ледовом побоище (1242), переговорах с ханами Золотой Орды (1247 и 1252). В экспозицию включена Киевская летопись в списке XVI века, которую использовали в своих трудах историки Василий Татищев и Николай Карамзин.
Центральное место экспозиции занимают рукописи, содержащие редакции жития св. Александра Невского, в том числе Софийская I летопись старшего извода в списке второй половины 1470-х годов и Степенные книги царского родословия. Софийская II летопись сохранила свидетельство об утрате мощей святого во время опустошительного пожара во Владимире.
Впервые посетители смогут увидеть найденную при вскрытии гробницы в 1917 году записку о мощах и акт их осмотра, хранящиеся в Ленинградском областном государственном архиве в Выборге.
В экспозицию вошли также уникальные кадры кинохроники вскрытия его мощей в Александро-Невской лавре, награждения орденом Александра Невского на фронтах Великой Отечественной войны и отреставрированный фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский».