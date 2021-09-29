Москва, 29 сентября, 2021, 21:09 — ИА Регнум. Историко-документальная выставка «Александр Невский и его образ в исторической памяти» открылась в Выставочном зале федеральных архивов в Москве. Проект посвящён 800-летию со дня рождения одного из ярчайших государственных деятелей в истории нашей страны.

Школфильм, 1962 г Александр Невский

Напомним, 800-летие со дня рождения Александра Невского входит в число приоритетных тем работы Российского исторического общества в 2021 году.

Имя святого благоверного князя Александра Невского по праву стоит в ряду наиболее значимых фигур отечественной истории. Об этом, открывая выставку, заявил Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

«Он увековечил себя в народной памяти как мудрый правитель, искусный дипломат, храбрый полководец, защитник русской земли», — отметил председатель РИО.

По его мнению, образ князя Александра Ярославовича, пережив века, является одним из главных символов нашего Отечества. Сергей Нарышкин напомнил слова, вложенные в уста князя режиссёром Сергеем Эйзенштейном в одноимённом фильме:

«Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет… Это хрестоматийное предупреждение звучит вполне актуально и в наши дни», — подчеркнул Сергей Нарышкин.

Важно, что выставка, хотя и рассказывает об историческом прошлом, направлена в будущее. Такое мнение высказал митрополит Калужский и Боровский, председатель Издательского совета Русской православной церкви Климент. Она поможет молодёжи больше полюбить нашу страну, узнать, как всё создавалось», — добавил он.

Когда мы сегодня вспоминаем деяния Александра Невского, нужно понимать, что «это был ещё и нравственный подвиг, данный народу и князьям».

«В представленных на выставке экспонатах, артефактах, рукописях мы можем увидеть, как Россия от Александра Невского до современности шла начертанным им путём», — отметил, выступая на открытии выставки, президент исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, член Президиума Российского исторического общества Сергей Карпов.

Комментарии к представленным экспонатам дал директор Российского государственного архива древних актов Владимир Аракчеев.

Проект приурочен ко дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Рождественского монастыря города Владимира в Троицкий монастырь города Санкт-Петербурга (Александро-Невская лавра), который Русская православная церковь отмечает 12 сентября.

Выставка включает более 400 экспонатов — подлинные архивные документы, графику, гравюры, иконы, орденские знаки, а также фото‑ и кинодокументы, рассказывающие о личности и деятельности князя. Широкой аудитории представлены летописные свидетельства о начале самостоятельной деятельности Александра (1236), его женитьбе на княжне Александре (1239), знаменательной Невской битве (1240), которая дала князю имя Невский, его конфликте с новгородцами (1240) и возвращении в Новгород для спасения русских земель от иностранной агрессии (1241), Ледовом побоище (1242), переговорах с ханами Золотой Орды (1247 и 1252). В экспозицию включена Киевская летопись в списке XVI века, которую использовали в своих трудах историки Василий Татищев и Николай Карамзин.

Центральное место экспозиции занимают рукописи, содержащие редакции жития св. Александра Невского, в том числе Софийская I летопись старшего извода в списке второй половины 1470-х годов и Степенные книги царского родословия. Софийская II летопись сохранила свидетельство об утрате мощей святого во время опустошительного пожара во Владимире.

Впервые посетители смогут увидеть найденную при вскрытии гробницы в 1917 году записку о мощах и акт их осмотра, хранящиеся в Ленинградском областном государственном архиве в Выборге.

В экспозицию вошли также уникальные кадры кинохроники вскрытия его мощей в Александро-Невской лавре, награждения орденом Александра Невского на фронтах Великой Отечественной войны и отреставрированный фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский».