Брюссель, 29 сентября, 2021, 21:17 — ИА Регнум. Во время встречи представителей Белграда и Приштины с посредником Евросоюза Мирославом Лайчаком 29 сентября было найдено решение, которое положит конец кризису на севере Косово и Метохии и обеспечить свободу передвижения в крае. Об этом заявил глава делегации Приштины Бесник Бислими.

Mf.rks-gov.net] Бесник Бислими

По словам Бислими, во время переговоров с Лайчаком была достигнута договоренность о том, что так называемое спецподразделение косовской полиции покинет север Косово и Метохии, контроль над КПП Бряк и Ярине возьмет на себя KFOR (военная миссия под руководством НАТО в Косово — ИА REGNUM), а сербы уберут блокады с дорог, ведущих к этим двумя контрольно-пропускным пунктам. Вместо автомобильных номеров на территории центральной Сербии и сепаратистского Косово будут использоваться специальные наклейки, уточнил Бислими.

Представитель Приштины добавил, что это временное решение. Планируется формирование рабочей группы, которая будет заниматься дальнейшим урегулированием вопроса.

«Наша цель ясна — добиться деэскалации и сохранить взаимность по поводу вопроса регистрационных номеров», — передал портал Sputnik. Serbia слова Бислими.

Тем временем источник телеканала РТС в Брюсселе заявил, что сербская сторона пока не согласилась с предложенным решением.

Напомним, что ранее главы сербских муниципалитетов на севере Косово отвергли предложение НАТО, которое подразумевало, что полицейские сепаратистского Косово уйдут с КПП Ярине и Брняк, но при этом останется в силе решение Приштины о непризнании автомобильных номеров Сербии.